Alemanha reduz preço de passagens de trem por crise energética

O governo da Alemanha revelou, nesta quinta-feira (24), uma série de medidas para aliviar o aumento dos preços do petróleo que inclui um forte barateamento das passagens de trens por 90 dias, para incentivar o uso do transporte público, além de vários subsídios energéticos.



Esse pacote foi acordado após vários dias de debate entre o Partido Social-Democrata (SPD, na sigla em alemão), ao qual pertence o chanceler, Olaf Scholz, e seus sócios no Executivo, a legenda ambientalista Os Verdes, e os liberais do FDP.



O Ministro das Finanças, Christian Lindner, indicou que esse pacote do governo busca proteger o país "dos impactos negativos da guerra" e adotar novas medidas para diversificar as fontes de energia.



O governo vai lançar um abono de nove euros por mês para os transportes públicos durante 90 dias e também vai oferecer um subsídio de 300 euros e uma redução de impostos sobre o combustível de 0,30 centavos por litro de gasolina e de 0,14 para o diesel por três meses.



Essa medidas buscam reduzir a dependência da Alemanha da energia russa depois da invasão que Moscou lançou contra a Ucrânia.