O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira (24) que existe um risco "real" de que a Rússia use armas químicas em território ucraniano e acusou as forças russas de lançarem bombas de fósforo.



"A ameaça de um uso em grande escala de armas químicas por parte da Rússia no território da Ucrânia é real", afirmou Zelensky, por videoconferência em uma cúpula do G7, acrescentando que seu governo tem informações sobre o uso de bombas de fósforo pelas tropas russas.