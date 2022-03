O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, viajará a Israel, Cisjordânia, Marrocos e Argélia de 26 a 30 de março, anunciou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (24).



Blinken se reunirá primeiro com o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett e depois com o presidente palestino Mahmoud Abbas em Ramallah, assim como o líder de fato dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, durante sua visita ao Marrocos.



Durante esta viagem, o secretário de Estado abordará "a guerra travada pelo governo russo na Ucrânia, as atividades desestabilizadoras do Irã" e as relações israelenses-palestinas, segundo um comunicado.