A Assembleia Geral da ONU voltou a pedir, nesta quinta-feira (24), o "fim imediato" das hostilidades da Rússia na Ucrânia, assim como "qualquer ataque contra civis e alvos civis", na segunda resolução em menos de um mês, que não é vinculante.



Com 140 votos a favor, 5 contra e 38 abstenções, a comunidade internacional aprovou por esmagadora maioria esta nova resolução apresentada pela Ucrânia e promovida por México e França, sobre as "consequências humanitárias da agressão" russa, que em menos de um mês provocou o deslocamento de 10 milhões de pessoas, entre elas 3,5 milhões refugiadas no exterior e metade dos refugiados crianças.