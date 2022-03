Emir de Dubai assediou sua ex-esposa, segundo a justiça britânica

O emir de Dubai assediou e intimidou sua ex-esposa em "níveis particularmente desproporcionais", concluiu o Supremo Tribunal de Londres nesta quinta-feira(24), após uma batalha judicial sobre seus dois filhos com a princesa Haya.



Mohamed bin Rashid al Maktoum, 72, "exibiu consistentemente um comportamento coercitivo e manipulador em relação a membros de sua família", disse o juiz Andrew McFarlane.



A sentença decide uma disputa legal entre o governante e sua sexta esposa, Haya Bint Al Hussein, 47 anos, filha do falecido rei Hussein da Jordânia.



A princesa fugiu dos Emirados Árabes Unidos para Londres em 2019, alegando ser "aterrorizada" por seu então marido.



A justiça britânica concluiu em outubro de 2021 que Mohamed bin Rashid al Maktoum autorizou a clonagem do telefone de sua esposa e de seus advogados britânicos.



Em março de 2020, um tribunal britânico também entendeu que o emir havia "encomendado e orquestrado" o sequestro de duas de suas filhas por outra esposa, a princesa Shamsha, em 2000 em Cambridge, e sua irmã Latifa.



Em uma decisão de dezembro de 2021, o soberano dos Emirados foi condenado a pagar uma quantia recorde de mais de 700 milhões de dólares para sua ex-esposa e seus filhos, Al Jalila, 14, e Zayed, 10.



A princesa Haya agora será a única responsável pelos cuidados e educação das duas crianças. O pai poderá ter contato indireto com eles, por exemplo, por telefone.



Um porta-voz de Mohamed bin Rashid al Maktum garantiu que o emir "ama seus filhos" e "sempre cuidou deles", além de negar as acusações.