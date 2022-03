Duplo atentado deixa mais de 30 mortos na Somália

Mais de 30 pessoas morreram em dois ataques cometidos na noite de quarta-feira (23) em Beledweyne, uma cidade no centro da Somália - informou uma autoridade da polícia local nesta quinta.



"Ainda estamos tentando obter números oficiais sobre o número de vítimas, mas, até agora, confirmamos que mais de 30 pessoas morreram na segunda explosão, causada por um carro-bomba", disse Isak Ali Abdulle por telefone à AFP.



"Os terroristas cometeram o primeiro ataque com um homem-bomba e prepararam um carro carregado de explosivos em frente ao hospital, para causar mais vítimas", acrescentou.



O primeiro ataque matou dois deputados em final de mandato. Um deles foi Amina Mohamed Abdi, que fazia campanha pela reeleição. "Vários" de seus seguranças também morreram.



O segundo se deu pouco depois em frente ao hospital, para onde estão sendo levadas as vítimas da primeira explosão.