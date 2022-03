Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (24), novas sanções financeiras a políticos russos, oligarcas e a empresas do setor de defesa, como represália pela invasão da Ucrânia.



Estas medidas, que implicam o congelamento de bens nos Estados Unidos, afetam 328 deputados da Duma (a Câmara baixa do Parlamento), assim como a própria instituição, e 48 "grandes empresas públicas" do setor de defesa, detalha um comunicado divulgado hoje pela Casa Branca.