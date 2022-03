Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (24), que estão dispostos a "acolher até 100.000 ucranianos e outras pessoas que fogem da agressão da Rússia" - informou um comunicado da Casa Branca divulgado, em meio à intensa agenda internacional do presidente Joe Biden, que participará de várias reuniões em Bruxelas.



Washington também desbloqueará "mais de US$ 1 bilhão em financiamento adicional" para reforçar a ajuda humanitária na Ucrânia e enfrentar os "graves impactos" do conflito em outras partes do mundo, como "o claro aumento da insegurança alimentar", acrescentou a mesma fonte.