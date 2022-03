Presidente da Cruz Vermelha pede a Moscou proteção de civis na Ucrânia

O presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Peter Maurer, disse nesta quarta-feira (24) que conversou com as autoridades russas a necessidade de se proteger os civis no conflito da Ucrânia.



"É claro que falamos do direito internacional humanitário, da Convenção de Genebra, da gestão das hostilidades (...) e que os civis devem ser protegidos", afirmou ele, durante uma entrevista coletiva com o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.



A Rússia nega, de forma sistemática, ser responsável pelas vítimas civis na Ucrânia, culpando os "nazistas", ou "nacionalistas", ucranianos, que instalam sistemas de armamentos em zonas povoadas e usam a população como escudo humano.



Maurer informou que tem uma reunião marcada com o Ministério russo da Defesa e que tratou com chanceler Lavrov de questões envolvendo "presos de guerra, civis detidos na Rússia, assim como na Ucrânia", e a repatriação dos corpos dos soldados mortos.



O presidente da Cruz Vermelha observou ainda que, na Ucrânia, "as pessoas estão expostas a operações militares em zonas urbanas, estão presas entre as linhas de frente".



Ele ressaltou que a situação de Mariupol, cidade cercada por forças separatistas russas e pró-russas, teve muita repercussão internacional, mas ela "não é o único local de preocupação" no país invadido.