Países vizinhos da Rússia 'em perigo' se a Ucrânia parar de resistir, diz Zelensky

Todos os países vizinhos da Rússia estariam em perigo se a Ucrânia "não resistisse e se defendesse" contra a invasão russa, alertou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky em um discurso ao parlamento sueco.



"Se a Ucrânia não resistir ou se defender... isso significaria que todos os vizinhos da Rússia estariam em perigo a partir de agora", disse ele, falando por videoconferência.



"Isso significaria que vocês estariam em perigo, porque apenas o mar os separa dessa política agressiva" da Rússia, alertou.



Zelensky citou transmissões de televisão russas onde especialistas falam abertamente de um ataque a Gotland, uma ilha sueca que tem uma posição estratégica no meio do Mar Báltico.



"A Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, mas eles querem ir ainda mais longe na Europa, querem destruir a liberdade da Europa", disse o presidente, pedindo novas sanções contra Moscou.



"Que não haja um barril de petróleo russo em seus portos, nem um navio russo. Sua máquina de guerra deve ser privada de seus meios de subsistência", ressaltou.