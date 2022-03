Os Estados Unidos iniciaram consultas com seus aliados "para fornecer mísseis antinavio para a Ucrânia" - informou uma autoridade de alto escalão do governo americano, nesta quinta-feira (24), embora tenha observado que esta possibilidade apresenta "desafios técnicos".



A mesma fonte afirmou ainda que, durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas, "muitos" dirigentes estimaram que "a China deve assumir suas responsabilidades na comunidade internacional" e que se deve "continuar pedindo à China que não apoie a Rússia em sua agressão" à Ucrânia.