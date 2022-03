Boris Johnson pede que Rússia seja impedida de utilizar suas reservas de ouro

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu mais pressão sobre o governo do presidente Vladimir Putin pela invasão da Ucrânia, com medidas como impedir que a Rússia utilize suas reservas de ouro.



"Temos que fazer mais e temos que fazer mais economicamente", disse Johnson à rádio LBC antes de participar em uma reunião extraordinária da Otan em Bruxelas, um mês depois do início da guerra.



"Podemos fazer mais para impedir que utilize suas reservas de ouro, além das reservas cambiais?", perguntou, em referência a Vladimir Putin.



Parte das reservas cambiais do Banco Central russo no exterior foram congeladas pelos países ocidentais. Mas a Rússia tem grandes reservas de ouro para enfrentar as sanções econômicas.



Após uma onda de sanções ocidentais contra os interesses russos, "minha mensagem para a Otan hoje é que existe uma maneira de o mundo continuar aumentando a pressão sobre Putin", disse Johnson.