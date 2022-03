França bloqueia dois novos iates de oligarca russo

A França bloqueou dois novos iates pertencentes ao oligarca russo Alexei Kuzmichev, um dos mais influentes da Rússia, no âmbito das sanções adotadas pela União Europeia (UE), informou uma fonte do governo na quarta-feira.



O país já havia bloqueado uma outra embarcação, o "Amore Vero", propriedade de uma empresa vinculada ao presidente da gigante petrolífera Rosneft, Igor Sechin, em 3 de março.



As novas apreensões aconteceram em 16 e 21 de março em Cannes e Antibes, na Riviera Francesa (sudeste), disse a mesma fonte à AFP, confirmando notícia publicada pelo jornal Libération.



Batizado de "La Petite Ourse" (A Pequena Ursa, em tradução literal), o barco de 24 metros de comprimento em Antibes, informou o ministério da Economia. Está avaliado em quatro milhões de euros (4,4 milhões de dólares).



O iate "La Petite Ourse II" (A Pequena Ursa II) tem 16,5 metros de comprimento e foi bloqueado em Cannes. A embarcação está avaliada em 1,2 milhão de euros (1,3 milhão de dólares).



Kuzmichev "é um grande acionista do conglomerado Alfa Group", segundo a UE, que o incluiu, em 15 de março, na lista de indivíduos afetados por sanções em represália pela ofensiva russa na Ucrânia.



O homem, de 59 anos, "é considerado uma das pessoas mais influentes da Rússia, com vínculos bem estabelecidos com o presidente russo", de acordo com o bloco europeu.



"Também é um influente empresário russo que intervém em setores econômicos que constituem uma fonte substancial de receita para o governo" russo, acrescenta.



Vários países da UE, como França, Espanha e Itália e o Reino Unido, bloquearam iates pertencentes a oligarcas russos em virtude das sanções europeias.