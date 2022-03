Unicef: mais da metade das crianças ucranianas deslocadas em após um mês de guerra

Mais da metade das crianças na Ucrânia foram obrigadas a abandonar suas casas desde que a Rússia iniciou a invasão do país em 24 de fevereiro, informou o Unicef nesta quinta-feira.



"Um mês de guerra na Ucrânia provocou o deslocamento de 4,3 milhões de crianças, mais da metade da população infantil do país, calculada em 7,5 milhões", afirmou o Fundo das Nações Unidas para a Infância em um comunicado.



Do total de crianças deslocadas, 1,8 milhão de menores atravessaram a fronteira para buscar refúgio nos países vizinhos e 2,5 milhões permanecem dentro da Ucrânia.



"A guerra provocou um dos maiores e mais rápidos deslocamentos de crianças desde a Segunda Guerra Mundial", afirmou a diretora geral do Unicef, Catherine Russell.



"É uma triste realidade que corre o risco de ter consequências duradouras para as próximas gerações. A segurança das crianças, seu bem-estar e o acesso aos serviços essenciais estão ameaçados por uma violência horrível e ininterrupta", acrescentou.



Ao menos 81 crianças morreram na guerra e 108 ficaram feridas, de acordo com os dados publicados na quarta-feira pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que admite que os números são inferiores à realidade.