Agência espacial russa quer exigir pagamento em rublos de seus parceiros internacionais

A agência espacial russa (Roscosmos) disse nesta quarta-feira (23) que quer exigir que seus parceiros internacionais paguem em rublos, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma medida semelhante para o fornecimento de gás à Europa.



"Também concluiremos todos os nossos acordos externos em rublos", declarou o chefe da Roscosmos, Dmitri Rogozin, segundo a agência de notícias oficial TASS.



Mais cedo, Putin anunciou que a Rússia exigirá o pagamento em rublos pelo gás vendido a "países hostis", incluindo os da União Europeia (UE).



A medida é uma resposta à decisão dos países ocidentais de congelar os ativos russos por causa de sua ofensiva na Ucrânia.



Na semana passada, Rogozin afirmou que as sanções ocidentais contra Moscou poderiam derrubar a Estação Espacial Internacional (ISS).



Segundo ele, a operação de foguetes russos na ISS será prejudicada pelas sanções, que terão impacto no segmento russo da estação, que serve principalmente para corrigir a órbita. Portanto, isso poderia causar "a descda ou pouso da ISS, que pesa 500 toneladas".



Até recentemente, a cooperação espacial entre a Rússia e os países ocidentais era uma das poucas áreas que não sofria muito com as sanções impostas a Moscou após a anexação da península ucraniana da Crimeia em 2014.