Zelensky convoca manifestações no mundo contra invasão russa da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu nesta quarta-feira (23) aos cidadãos do mundo que se manifestem contra a invasão russa a seu país.



"Venham com símbolos ucranianos apoiar a Ucrânia, apoiar a liberdade, apoiar a vida", disse Zelensky em um vídeo no qual falou em inglês. "Vão para suas praças, para suas ruas, tornem-se visíveis e ouçam", acrescentou.



O pedido do presidente ucraniano acontece na véspera do aniversário de um mês da invasão russa da Ucrânia.



No vídeo, Zelensky exorta os cidadãos a "se oporem à guerra a partir de 24 de março" e se manifestarem contra o conflito.



"Mostrem sua posição, venhma de seus escritórios, suas casas, suas escolas e suas universidades, venham em nome da paz", acrescentou. "O mundo tem que parar a guerra".



Mais de três milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início do conflito, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).