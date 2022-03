UE autoriza ajuda estatal a empresas afetadas pela guerra

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira a adoção de um regulamento temporário que relaxa as regras que limitam a ajuda estatal a empresas, a fim de apoiar a economia e enfrentar as consequências da guerra na Ucrânia.



Pela nova normativa aprovada, os países da União Europeia (UE) podem conceder empréstimos e subsídios a empresas que sofrem o impacto das sanções e do aumento dos preços do gás, sob certas condições.



A comissária Europeia de Concorrência, Margrethe Vestager, afirmou que as sanções aprovadas pela UE têm um forte impacto na economia russa, mas também "consequências pesadas para a economia europeia, e continuará tendo nos próximos meses".



"Devemos mitigar as consequências econômicas dessa guerra e apoiar as empresas e os setores mais afetados, e atuar de forma coordenada", ressaltou a funcionária.



Nesse quadro, os países do bloco poderão "conceder montantes limitados de ajuda às empresas afetadas pela crise atual ou pelas sanções e contra-sanções relacionadas", incluindo empréstimos subsidiados e a concessão de garantias estatais.



Poderão, ainda, "cuida para que as empresas disponham de liquidez suficiente" e compensar as empresas pelos "custos adicionais incorridos devido aos preços excepcionalmente altos do gás e da eletricidade".