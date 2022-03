O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu nesta quarta-feira (23) aos cidadãos do mundo que se manifestem contra a invasão russa a seu país.



"Venham com símbolos ucranianos apoiar a Ucrânia, apoiar a liberdade, apoiar a vida", disse Zelensky em um vídeo no qual falou em inglês. "Vão para suas praças, para suas ruas, tornem-se visíveis e ouçam", acrescentou.