O presidente americano, Joe Biden, chegou nesta quarta-feira (23) a Bruxelas, onde participará na quinta-feira das cúpulas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), do G7 e da União Europeia (UE), segundo imagens da emissora de TV CNN.



As três cúpulas, que serão realizadas consecutivamente na capital belga, têm agendas centradas na invasão russa da Ucrânia. Na sexta e no sábado, o presidente americano visitará a Polônia, país fronteiriço com a Ucrânia.