Sete corpos são abandonados em veículo no centro do México

Os corpos carbonizados de sete pessoas foram encontrados em um veículo na noite de terça-feira no estado mexicano de Guanajuato, informaram autoridades nesta quarta-feira (23).



A caminhonete foi localizada na cidade de San José el Nuevo, no município de Celaya.



"Foram localizados vários corpos carbonizados que não foram identificados até o momento", informou a Secretaria de Segurança Pública local em comunicado.



Mais tarde, a secretária-executiva de Segurança do Estado, Sophia Huett, disse que o veículo tem placa do estado vizinho de Michoacán, atingido pela violência ligada ao crime organizado.



Ela acrescentou que a caminhonete havia sido reportada como roubada em Michoacán e que "as autoridades locais assumiram a tarefa de rastrear pessoas consideradas desaparecidas".



Guanajuato, um próspero centro industrial com uma importante rede de oleodutos e uma refinaria, tornou-se um dos estados mais violentos do México devido à disputa entre os cartéis Santa Rosa de Lima e Jalisco Nueva Generación.



As associações disputam o controle do tráfico de drogas, do roubo de combustível, entre outros crimes.



Desde dezembro de 2006, quando o governo lançou uma polêmica operação militar antidrogas, o México registrou mais de 340.000 assassinatos, segundo dados oficiais.