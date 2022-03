Rússia expulsa diplomatas americanos em retaliação

A Rússia anunciou, nesta quarta-feira (23), a expulsão de diplomatas americanos em retaliação por medidas semelhantes tomadas por Washington contra 12 membros da missão russa na ONU no início de março.



"Em 23 de março, uma lista de diplomatas americanos declarados 'persona non grata', foi entregue ao chefe da missão diplomática americana (em Moscou), que foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia", disse um comunicado da chancelaria russa.



"O lado americano recebeu um firme aviso de que qualquer ação hostil dos Estados Unidos contra a Rússia receberá uma resposta resoluta e adequada", acrescentou.



No começo do mês, Washington informou sobre o início "do processo de expulsão de 12 agentes de inteligência da missão russa que abusaram de seus privilégios de residência ao participar de atividades de espionagem contrárias à nossa segurança nacional".



O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoli Antonov, denunciou uma atitude "hostil".