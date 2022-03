29 hospitalizados por vazamento de gás no Centro Aquático de Londres

Vinte e nove pessoas tiveram que ser hospitalizadas em Londres na quarta-feira (23) após um grande vazamento de gás cloro em sua piscina olímpica, levando a uma mobilização massiva dos serviços de emergência.



O Centro Aquático de Londres, construído no leste da capital para os Jogos Olímpicos de 2012, foi evacuado pela manhã devido a um "vazamento de gás" ocorrido durante a entrega de produtos químicos para a piscina, anunciou a empresa que o administra.



Os bombeiros explicaram que uma "quantidade significativa de cloro" foi liberada no ar como resultado de uma "reação química".



Os moradores locais foram aconselhados a fechar as janelas e o Conselho de Londres pediu às pessoas que evitassem a área, que foi isolada pelos serviços de emergência.



O serviço de ambulância informou ter levado "29 pacientes ao hospital e examinado outros 48 pacientes no local".



"A maioria dos pacientes teve pequenas dificuldades respiratórias", disse.



Equipes especializadas e 13 ambulâncias foram deslocadas para o local, que abriga duas piscinas, mas também uma academia e uma creche.