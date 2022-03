Os Estados Unidos anunciarão nesta quinta-feira "um pacote de sanções que afetam tanto figuras políticas" quanto "oligarcas", disse na terça-feira o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, que acompanha o presidente Joe Biden em uma viagem à Europa.



A bordo do Air Force One, Sullivan afirmou à imprensa que os países do G7 lançariam uma "iniciativa" para garantir que a Rússia não possa contornar as sanções que foram impostas ao país desde sua invasão à Ucrânia em 24 de fevereiro.