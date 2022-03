Belarus expulsa a maioria dos diplomatas ucranianos

Belarus, aliada da Rússia, anunciou nesta quarta-feira (23) a expulsão da maioria dos diplomatas ucranianos de seu território, acusando Kiev de ações "hostis" e de "interferência" em seus assuntos.



"Belarus decidiu reduzir o número de diplomatas ucranianos em seu território. Esta medida tem como objetivo encerrar as atividades não diplomáticas de uma série de membros do pessoal das instituições diplomáticas ucranianas", anunciou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Anatoli Glaz.



Concretamente, permanecerão em Minsk apenas o embaixador ucraniano e quatro diplomatas. Até agora trabalhavam na embaixada mais de 20 pessoas.



A ex-república soviética, governada com mão de ferro desde 1994 por Alexander Lukashenko, é o principal aliado da Rússia e serve de base para as forças de Moscou em sua ofensiva no norte da Ucrânia.



Responsáveis ucranianos acusaram Minsk de se preparar para enviar suas próprias tropas à Ucrânia, o que Belarus nega.