Reino Unido reduz de 6% para 3,8% previsão de crescimento para 2022

O Reino Unido reduziu sua previsão de crescimento em 2022 de 6% para 3,8% nesta quarta-feira (23), em razão do impacto da inflação e da guerra na Ucrânia, disse o ministro das Finanças, Rishi Sunak.



"É muito cedo para saber o impacto total da guerra na Ucrânia no Reino Unido", mas de acordo com estimativas iniciais, "combinadas com a alta inflação global", a agência estatal de previsão econômica OBR "agora prevê um crescimento de 3,8% este ano", reconheceu em discurso sobre o orçamento no Parlamento.



Esta previsão representa uma forte redução diante da recuperação de 7,5% da economia britânica em 2021, a maior dos países do G7, após a contração histórica de 9,4% no ano anterior devido à pandemia.



Com a inflação em alta, que em fevereiro chegou a 6,2%, Sunak também anunciou uma série de medidas para ajudar as famílias mais vulneráveis.



A inclusão de uma redução de 5 centavos por litro nos impostos sobre os combustíveis, um aumento na faixa de isenção do imposto de renda e um aumento do fundo para ajuda de famílias carentes.