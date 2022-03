A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) quer enviar grupos de combate adicionais para quatro países em seu flanco oriental, em resposta à guerra na Ucrânia - anunciou o secretário-geral da aliança militar, Jens Stoltenberg, na terça-feira (23).



"Espero que os líderes estejam de acordo com o fortalecimento da posição da aliança em todos os domínios (...) O primeiro passo é o envio de quatro novos grupos de combate para Bulgária, Hungria, Romênia e Eslováquia", afirmou Stoltenberg, na véspera de uma cúpula da aliança transatlântica.