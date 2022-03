ONU expressa frustração com fechamento de escolas para afegãs

A ONU manifestou sua decepção e sua "profunda frustração" após o fechamento das escolas de ensino médio para estudantes afegãs, apenas poucas horas depois de sua reabertura.



"Compartilho a profunda frustração e a decepção das estudantes afegãs, que, após seis meses de espera, não puderam voltar à escola hoje (quarta-feira)", disse a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, em um comunicado.



"A incapacidade das autoridades de facto de cumprirem seu compromisso (...) apesar das repetidas promessas para a educação das meninas, sobretudo, durante minha visita a Cabul há duas semanas, é profundamente prejudicial para o Afeganistão", afirmou.



No final de agosto, a alta comissária disse aos talibãs que o tratamento dado às mulheres constitui "uma linha vermelha".



Nesta quarta, Bachelet voltou a pedir às autoridades que "respeitem o direito de todas as meninas à educação e abram as escolas a todos os estudantes sem discriminação e sem mais demora".



"Negar o direito à educação viola os direitos fundamentais das mulheres e das meninas" e as expõe "mais à violência, à pobreza e à exploração", acrescentou Bachelet.