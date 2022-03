A possibilidade de um ataque russo com armas químicas na Ucrânia é uma "ameaça real" - advertiu o presidente americano, Joe Biden, à imprensa nesta quarta-feira (23), no momento em que saía da Casa Branca.



Biden embarca hoje para a Europa, onde terá uma maratona diplomática pela frente. Amanhã, ele participará de três cúpulas internacionais em Bruxelas: da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), do G7 e da União Europeia (UE).