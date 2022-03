França bloqueia dois novos iates de oligarca russo

A França bloqueou dois novos iates pertencentes ao oligarca russo Alexei Kuzmichev, um dos mais influentes da Rússia, no âmbito das sanções adotadas pela União Europeia (UE) - informou uma fonte do governo nesta quarta-feira (23).



O país já havia bloqueado uma outra embarcação, o "Amore Vero", propriedade de uma empresa vinculada ao presidente da gigante petrolífera Rosneft, Igor Sechin, em 3 de março.



As novas apreensões aconteceram em 16 e 21 de março em Cannes e Antibes, na Riviera Francesa (sudeste), disse a mesma fonte à AFP, confirmando notícia veiculada pelo jornal Libération.



Batizado de "La Petite Ourse" (A Pequena Ursa, em tradução literal), o barco de Cannes tem 17 metros de comprimento, e seu valor é de 20 milhões de euros (em torno de US$ 22 milhões). Com 26 metros de comprimento, o outro iate, "La Grande Ourse" (A Grande Ursa, em tradução literal), que se encontra em manutenção em Antibes, é avaliado em 70 milhões de euros (US$ 77 milhões), segundo uma fonte.



Kuzmichec "é um grande acionista do conglomerado Alfa Group", segundo a UE, que o incluiu, em 15 de março, na lista de indivíduos afetados por sanções em represália pela ofensiva russa na Ucrânia.



O homem, de 59 anos, "é considerado uma das pessoas mais influentes da Rússia, com vínculos bem estabelecidos com o presidente russo", de acordo com o bloco europeu.



"Também é um influente empresário russo que intervém em setores econômicos que constituem uma fonte substancial de receita para o governo" russo, acrescenta.



Vários países da UE, como França, Espanha e Itália e o Reino Unido, bloquearam iates pertencentes a oligarcas russos em virtude das sanções europeias.