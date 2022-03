A Organização Internacional do Trabalho (OIT) decidiu nesta quarta-feira (23) "suspender temporariamente" sua cooperação com a Rússia devido à invasão da Ucrânia, segundo uma resolução adotada pelo seu conselho de administração.



A resolução, que isola ainda mais a Rússia dentro do sistema de instituições da ONU, também exclui o país das reuniões e conferências técnicas e de especialistas decididas pelo conselho de administração da OIT.