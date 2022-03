Candidato de extrema-direita francês Zemmour é denunciado por negar crimes contra a humanidade

Seis associações denunciaram o candidato de extrema-direita à eleição presidencial da França Éric Zemmour por negar a existência de crimes contra a humanidade, especificamente a deportação de homossexuais durante a Segunda Guerra Mundial, anunciaram à AFP nesta quarta-feira (23).



As associações de combate à homofobia - Inter LGBT, Stop Homophobie, SOS Homophobie, Mousse, Adheos e Quazar - baseiam a denúncia em uma frase do último livro de Zemmour, no qual afirma: "A deportação na França de homossexuais pela sua 'orientação sexual', como se diz agora, é uma 'lenda'".



Zemmour explica nesse trecho uma discordância com Jean-François Copé, ex-dirigente do partido conservador União por um Movimento Popular (agora Os Republicanos).



Copé expulsou um parlamentar "por causa da polêmica que provocou ao afirmar que a deportação dos homossexuais na França era uma 'lenda'", explica Zemmour, para quem o legislador "tem razão".



Em sua denúncia, as associações afirmam, por outro lado, "a deportação de homossexuais durante a Segunda Guerra Mundial é uma realidade histórica estabelecida", reconhecida por vários líderes franceses, como o ex-presidente Jacques Chirac em 2005.



Com base em estudos históricos, esses grupos afirmam que "na França, ao menos 500 homens acusados de homossexualidade foram detidos. Entre eles, ao menos 200 foram deportados durante a ocupação alemã".



As associações acusam Zemmour de "falsificar a história para justificar suas posições homofóbicas" e afirmam que a denúncia é a primeira contra alguém por "negar a realidade da deportação de homossexuais durante a Segunda Guerra Mundial".



"Não tenho conhecimento da denúncia. Reagirei quando souber do que se trata", disse à AFP seu advogado, Olivier Pardo.



Zemmour já foi julgado e absolvido em primeira instância por negar a existência de crimes contra a humanidade, quando afirmou que o marechal colaboracionista francês Philippe Pétain "salvou" os judeus franceses.



O julgamento em apelação ocorreu em janeiro e o veredito é esperado para depois da eleição presidencial de 10 e 12 de abril.