Negociação com Rússia é 'difícil' e Ucrânia mantém posições 'de princípio'

As negociações entre Rússia e Ucrânia são "difíceis", afirmou nesta quarta-feira Mikhaylo Podolyak, principal negociador ucraniano, o mesmo termo usado um pouco antes por Moscou."As conversações são difíceis porque a parte ucraniana tem posições claras e de princípio", disse Podolyak, em comentários por escrito enviado aos jornalistas.Um pouco antes, o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, também classificou as negociações como "difíceis", ao mesmo tempo que acusou os ucranianos de "mudar constantemente de posição" e o governo dos Estados Unidos de atrapalhar o processo."É difícil evitar a impressão de que nossos colegas americanos estão segurando as mãos deles", disse Lavrov em um discurso a estudantes em Moscou."Os americanos partem simplesmente do princípio de que não é proveitoso para eles que este processo termine rapidamente", acrescentou.Após vários encontros presenciais que não registraram avanços, as duas partes retomaram as negociações por videoconferência em 14 de março. As discussões prosseguem "de maneira permanente e virtual", disse Podolyak.