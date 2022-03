China discorda da exclusão da Rússia do G20

A China se pronunciou nesta quarta-feira contra uma exclusão da Rússia da próxima reunião de cúpula do G20, uma ideia sugerida pelos Estados Unidos devido à invasão da Ucrânia.



"A Rússia é um país membro importante (do G20) e nenhum membro tem o direito de expulsar outro país", afirmou à imprensa o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin.



O governo chinês, próximo ao Kremlin, com o qual compartilha uma clara hostilidade em relação aos Estados Unidos, não condenou a invasão da Ucrânia.



Os países ocidentais preparam novas sanções contra a Rússia e se reunirão na quinta-feira em Bruxelas em três âmbitos diferentes: Otan, G7 e um encontro de cúpula europeu, no dia em que a guerra completará um mês.



Na terça-feira, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança do presidente Joe Biden, mencionou a possibilidade de exclusão da Rússia do G20, que tem uma reunião prevista para o fim do ano na Indonésia.