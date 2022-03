Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou nesta terça-feira em alta, em um contexto de estabilização dos preços do petróleo e da tensão envolvendo o mercado de títulos relacionada às perspectivas de alta das taxas de juros.



Segundo os resultados do fechamento, o Dow Jones avançou 0,74%, a 34.807,46 pontos, e o Nasdaq, 1,95%, a 14.108,82 unidades. O índice S&P; 500 ganhou 1,13%, atingindo 4.511,61 pontos.



"Parece que o fundo foi atingido e o pior já passou", expressou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors, estimando que o mercado havia "levado em conta" a atitude mais agressiva do Federal Reserve (Fed) face à inflação. O presidente do banco, Jerome Powell, deixou a porta aberta para um aumento dos juros em 0,5 ponto em uma das próximas reuniões do seu comitê de política monetária.



Para Maris Ogg, diante das incertezas econômicas geradas pela guerra na Ucrânia, o Fed "poderia esperar passarem as eleições parlamentares americanas", em novembro, "antes de se mostrar mais agressivo" em relação às taxas de juros.



"Apesar de seu tom severo, pode ser que o Fed deixe o mercado agir por si", acrescentou a analista, apontando para a forte progressão das taxas no mercado de títulos após o forte discurso do presidente do banco.