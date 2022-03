EUA anuncia acordo com Reino Unido para acabar com tarifas sobre aço e alumínio

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (22) que chegaram a um acordo com o Reino Unido para remover as tarifas sobre as importações de aço e alumínio impostas pelo ex-presidente Donald Trump, que alegava preocupações de segurança nacional.



"Ao permitir o fluxo isento de impostos de aço e alumínio do Reino Unido, aliviamos ainda mais a diferença entre oferta e demanda por esses produtos nos Estados Unidos", informou a secretária de Comércio, Gina Raimondo, em comunicado.



"E removendo as tarifas de retaliação impostas pelo Reino Unido, reabrimos o mercado britânico para os amados produtos americanos", acrescentou.



O anúncio seguiu-se a uma visita aos Estados Unidos da ministra britânica do Comércio Internacional, Anne-Marie Trevelyan.



Ambos os países haviam anunciado em janeiro o início das negociações para encerrar essa disputa herdada da era Trump e que contaminou suas relações.



O Reino Unido foi um dos muitos países aos quais os EUA impuseram, em junho de 2018, tarifas adicionais de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, em meio a uma guerra comercial.



O governo Biden já havia chegado a acordos com a União Europeia em outubro e com o Japão no início de fevereiro.



Especificamente, o acordo entre Washington e Londres permitirá a importação de "volumes históricos e sustentáveis de produtos britânicos de aço e alumínio sem a aplicação das tarifas da seção 232", detalharam autoridades americanas.