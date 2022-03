Quatro crianças ucranianas com câncer foram evacuadas para um hospital americano

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (22) que evacuaram para um hospital em seu território quatro crianças ucranianas cujo tratamento contra o câncer havia se tornado "impossível" pela invasão russa da Ucrânia.



"As crianças estão entre as pessoas mais vulneráveis em uma crise", lembrou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, ao anunciar essa evacuação em um tuíte acompanhado de fotos de algumas delas, especificando que esses pacientes precisavam de "tratamento urgente e altamente especializados".



Acompanhadas por membros de suas famílias, essas crianças, que inicialmente haviam sido evacuadas para a Polônia, foram transportadas na segunda-feira para o Hospital Infantil e de Pesquisa St. Jude em Memphis, no estado do Tennessee, explicou o Departamento de Estado.



"Lá, os pacientes poderão retomar com segurança sua terapia crucial contra o câncer, interrompida pela agressão do Kremlin", disse o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price, em comunicado.



"Estamos orgulhosos de apoiar nossos aliados europeus que também cuidam de crianças cujos cuidados vitais na Ucrânia foram impossibilitados pela guerra de Putin", acrescentou o porta-voz.



O Departamento de Estado salientou que as capacidades europeias para acolher este tipo de paciente nos serviços de oncologia pediátrica começam a atingir os seus limites.



"Estamos em constante diálogo com nossos aliados europeus e ucranianos, se tivermos capacidade para receber outros casos particulares como esses, continuaremos a fazê-lo", assegurou Ned Price à imprensa.