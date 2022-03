EUA dizem que finalização do acordo nuclear depende do Irã

O governo dos Estados Unidos considerou nesta terça-feira que agora depende do Irã o desbloqueio das negociações para restaurar o acordo de 2015, sobre a limitação de seu programa nuclear em troca do levantamento de sanções.



"A bola está no campo de Teerã, cabe a eles tomar as decisões que podem ser consideradas difíceis", declarou o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price, que esboça um certo otimismo desde o início de março. "Há um certo número de temas difíceis que sempre tentamos resolver."



"Um acordo desse tipo não é iminente, nem há uma certeza absoluta, é por isso que, durante boa parte do ano, nós nos preparamos para todas as hipóteses e todos os cenários", incluindo um eventual fracasso das negociações e o fim do acordo pensado para evitar que o Irã desenvolva uma arma atômica", declarou o porta-voz.



"Discutimos longamente as alternativas com os nossos aliados no Oriente Médio e com nossos aliados europeus, motivo pelo qual estamos bem preparados", advertiu, sem especificar os detalhes de um plano de contingência.



Price reiterou que o compromisso do presidente dos EUA, Joe Biden, de evitar que o Irã obtenha uma arma nuclear irá se manter, com ou sem acordo com Teerã.