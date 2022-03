Os Estados Unidos condenaram nesta terça-feira(22) a mais recente sentença contra o opositor russo Alexei Navalny a mais nove anos de prisão, dizendo que tenta "silenciar" vozes dissidentes na Rússia e "esconder" a guerra na Ucrânia.



"A decisão simulada do tribunal é a mais recente de uma série de tentativas de silenciar Navalny", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



E "mais um exemplo da crescente repressão do governo russo às opiniões divergentes e à liberdade de expressão, para esconder a guerra brutal do Kremlin", acrescentou.