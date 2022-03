Elon Musk inaugura 'megafábrica' da Tesla na Alemanha

O presidente da Tesla, Elon Musk, dançou de alegria na inauguração de sua "megafábrica" de carros elétricos perto de Berlim nesta terça-feira (22), deixando para trás dois anos de burocracia.



"Danke Deutschland!" ("Obrigado, Alemanha!"), tuitou Musk após a cerimônia de inauguração da fábrica, onde aplaudiu, junto com os funcionários da empresa, os 30 motoristas que sentaram ao volante de seus carros novos. Ele chegou a dançar um pouco antes, durante as entregas dos carros, do tipo "Model Y".



"Acreditamos que o mundo pode fazer a transição a um futuro energético sustentável, combinando energia solar, energia eólica, armazenamento de baterias e veículos elétricos", afirmou o bilionário.



A abertura da fábrica encerra um longo processo de dois anos de autorizações e obras, no qual a Tesla teve que superar diversos entraves administrativos e legais, incluindo reclamações da população sobre o impacto ambiental.



O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, esteve presente no evento juntamente com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e afirmou que se trata de "um dia especial para a transformação da mobilidade na Alemanha".



Com esta fábrica, localizada em Gruenheide, na região de Brandenburgo, a Tesla espera empregar cerca de 12.000 funcionários e ter uma capacidade de produção de 500.000 veículos elétricos "Modelo Y" por ano.



Esta é a primeira fábrica de produção da Tesla na Europa.



Espera-se que a chegada da Tesla à Alemanha represente um marco para a indústria automobilística do país, que tem pesos pesados como Volkswagen e Mercedes.



A chegada da empresa californiana à Europa ocorre em um momento de forte aumento do preço da energia no continente, com o petróleo disparado, o que tem levado alguns motoristas a optarem por alternativas elétricas.



A eletromobilidade é "um passo mais para se distanciar das importações de petróleo", destacou o ministro da Economia e Clima, Robert Habeck, em um contexto no qual a Alemanha deseja acelerar sua transição energética para se livrar da dependência do gás russo.



Como outros fabricantes de automóveis, a Tesla também tem sido afetada pela escassez de materiais e os problemas na rede de abastecimento, causados em grande parte pela invasão russa da Ucrânia.



Perto da fábrica, um grupo de ativistas ambientais protestou, reivindicando um sistema de transporte público mais eficiente no lugar de "mais carros", segundo Lou Winters, porta-voz do grupo ambientalista Sand im Getriebe.



TESLA MOTORS