Total diz que interromperá compras de petróleo e derivados russos até o final de 2022

O grupo francês TotalEnergies anunciou nesta terça-feira (22) que interromperá todas as compras de petróleo russo e produtos derivados, "até o final de 2022".



A empresa, criticada por não ter abandonado a Rússia no contexto da invasão da Ucrânia, explicou em comunicado que está tomando "medidas adicionais" diante da "escalada do conflito".



"A TotalEnergies toma unilateralmente a decisão de não renovar os contratos (...) Em particular, buscará alternativas - através de importações da Polônia - para a sua refinaria de Leuna localizada no leste da Alemanha.



Também importará diesel de outros lugares, em particular de sua refinaria Satorp na Arábia Saudita (copropriedade da Saudi Aramco), disse.



O grupo francês é acionista de 19,4% da gigante russa do gás Novatek e tem participações de 20% na Yamal LNG e 10% na Arctic LNG 2 para produzir gás natural liquefeito.



