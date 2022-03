Guia Michelin concede três estrelas a dois chefs franceses, Arnaud Donckele e Dimitri Droisneau

O guia gastronômico Michelin concedeu nesta terça-feira (22) três estrelas a dois chefs franceses, Arnaud Donckele em Paris e Dimitri Droisneau em Cassis (sudeste), em uma cerimônia pública após dois anos de restrições por causa da covid-19.



Com essas duas novas premiações, o número de restaurantes com três estrelas (prêmio máximo) na França chega a 31, uma a mais que no ano passado.



Arnaud Donckele (44 anos) recebe seu prêmio devido a sua proposta culinária muito apegada ao "terroir" e aos pequenos produtores. Seu restaurante Plenitude está situado no interior das grandes lojas de luxo La Samaritaine, no coração de Paris.



Donckele já possuía três estrelas Michelin pelo seu restaurante em Saint-Tropez (sul).



Já Droisneau (42 anos) propõe uma culinária essencialmente mediterrânea em seu restaurante Villa Madie, em Cassis, de frente para o mar.



O chef argentino Mauro Colagreco, que já possui três estrelas Michelin, recebe outra estrela por seu novo restaurante, Ceto, em Roquebrune-Cap-Martin (sudeste), informou Michelin durante o evento, celebrado em Cognac (oeste).