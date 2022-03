Homens armados mataram no domingo (20) ao menos 34 pessoas, entre elas dois militares, em vários ataques realizados no noroeste da Nigéria, declararam as autoridades locais nesta terça-feira (22).



"Dois militares estão entre as 34 pessoas mortas" nos ataques realizados por "autores não identificados" em quatro cidades da região de Kaura, declarou o comissário de segurança interna do estado de Kaduna, Samuel Aruwan.