Justiça russa abre caso contra jornalista por 'informações falsas' sobre exército

A Rússia abriu nesta terça-feira (22) uma investigação contra um conhecido jornalista do país por publicar "informações falsas" sobre ações do exército russo na Ucrânia, a primeira aplicação de uma lei que prevê até 15 anos de prisão por esse tipo de crime.



O jornalista Alexandre Nevzorov é investigado por ter "publicado, de forma intencional, informações falsas sobre um bombardeio deliberado do exército russo contra uma maternidade de Mariupol", no sudeste da Ucrânia, segundo detalhou o Comitê de Investigação da Rússia, responsável por questões judiciais relevantes.



"Essas publicações estavam acompanhadas de fotos que não são confiáveis, de civis atingidos pelo bombardeio (...). O ministério russo da Defesa anunciou oficialmente que essa informação era falsa", continua o comunicado.



O Comitê de Investigação afirmou que tenta localizar Nevzorov, de 63 anos, que também foi deputado nos anos 2000.



Este é o primeiro caso aberto em aplicação da lei promulgada no início do mês que prevê até 15 anos de prisão pelo crime de propagação de informações sobre as Forças Armadas consideradas falsas pelo Kremlin.



Alexandre Nevzorov, ex-apresentador de televisão, é atualmente ativo sobretudo nas redes sociais e no Youtube, com um canal de 1,6 milhão de inscritos. Cada um de seus últimos quatro vídeos teve mais de três milhões de visualizações.



A abertura deste processo acontece em um contexto de crescente repressão contra os veículos e jornalistas na Rússia, paralelamente à operação militar na Ucrânia.



O governo russo e os veículos que controla afirmam que esta intervenção busca "desnazificar" e "desmilitarizar" a Ucrânia e evitar um "genocídio" contra a população de língua russa deste país.



Usar a palavra "guerra" para descrever esta operação ou falar sobre ações contra civis são coisas teoricamente passíveis de ações jurídicas.



Além desta lei que sanciona as "mentiras" contra o exército, os deputados russos adotaram nesta terça-feira outra lei, que prevê até 15 anos de prisão para quem difamar as ações de órgãos russos no exterior.



Vários veículos da mídia independente, russos e estrangeiros, foram bloqueados nas últimas semanas, assim como as redes sociais Twitter, Instagram e Facebook.