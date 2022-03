Gibraltar retém iate de magnata russo

O iate do magnata russo Dimitri Pumpianski foi retido no enclave britânico de Gibraltar após ser denunciado por um banco de crédito, informaram as autoridades, que vincularam essa ação com as sanções britânicas impostas pela guerra da Ucrânia.



O barco, batizado de "Axioma" e com bandeira maltesa, foi "objeto de uma ordem de retenção por um grande banco internacional no Supremo Tribunal de Gibraltar", informou na segunda-feira o governo deste pequeno enclave britânico localizado no extremo sul da Espanha.



Apesar das sanções britânicas contra vários magnatas russos, Gibraltar autorizou a entrada do navio no porto "no interesse dos credores com reclamações legítimas contra o navio", acrescentaram as autoridades, que não deram mais detalhes sobre o caso.



"O barco está agora sujeito à retenção pelo Oficial de Justiça do Almirantado", que é responsável pelos assuntos marítimos, "até nova ordem", acrescenta a nota.



Após uma reunião com o chefe do governo de Gibraltar, Fabian Picardo, a chefe da diplomacia britânica Liz Truss celebrou nesta terça-feira no Twitter a retenção "por Gibraltar do superiate de Dimitri Pumpianski, seguindo as sanções do Reino Unido".



Chefe da gigante de oleodutos e gasodutos TMK, Pumpianski também é um dos oligarcas russos alvo de sanções adotadas pela União Europeia após a invasão russa da Ucrânia que começou em 24 de fevereiro.



Vários países, como Espanha, Itália ou França, já retiveram diferentes iates ligados a bilionários russos em resposta a sanções que preveem o congelamento de todos os seus ativos na União Europeia.