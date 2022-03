Elon Musk inaugura 'megafábrica' da Tesla na Alemanha

O presidente da Tesla, Elon Musk, dançou de alegria na inauguração de sua "megafábrica" de carros elétricos perto de Berlim nesta terça-feira (22), deixando para trás dois anos de burocracia.



A abertura da fábrica encerra um longo processo de dois anos de autorizações e obras, no qual a Tesla teve que superar diversos entraves administrativos e legais, incluindo reclamações da população sobre o impacto ambiental.



O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, esteve presente no evento juntamente com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e afirmou que se trata de "um dia especial para a transformação da mobilidade na Alemanha".



Com esta fábrica, localizada em Gruenheide, na região de Brandenburgo, a Tesla espera empregar cerca de 12.000 funcionários e ter uma capacidade de produção de 500.000 veículos elétricos "Modelo Y" por ano.



Esta é a primeira fábrica de produção da Tesla na Europa.



