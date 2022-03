Autoridades chinesas afirmam que não encontraram sobreviventes em acidente de avião

Nenhum sobrevivente foi encontrado até agora após o acidente de um Boeing 737 com 132 pessoas a bordo, que caiu no sul da China na segunda-feira, anunciou um oficial da aviação civil nesta terça-feira (22).



A aeronave, que transportava 123 passageiros e nove tripulantes, caiu na segunda-feira na região de Guangxi, quando fazia a viagem entre Kunming (sudoeste) e Cantão (sul).



"Até agora, as equipes de busca e resgate não encontraram sobreviventes", disse Zhu Tao, chefe do departamento de segurança da aviação civil, a repórteres.



As caixas pretas ainda não foram encontradas, afirmou.



"Tendo em conta que a investigação está apenas começando, não podemos ter uma opinião clara sobre as causas do acidente, com base nas informações que temos", completou.