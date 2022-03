Justiça britânica defende proteção de fontes jornalísticas em caso de atentado

Sob a proteção das fontes, a Justiça britânica deu razão nesta terça-feira (22) a um jornalista a quem a polícia tentava obrigar a revelar a identidade de um terrorista responsável por um dos piores atentados cometidos no Reino Unido.



O jornalista Chris Mullin conseguiu impedir a polícia de West Midlands de usar a legislação antiterrorismo para fazê-lo revelar quem plantou as bombas que destruíram dois pubs de Birmingham em 1974.



Os ataques, atribuídos ao Exército Republicano Irlandês (IRA), mataram 21 pessoas e feriram dezenas.



Mullin, ex-deputado trabalhista e ministro do governo de Tony Blair, escreveu um livro que ajudou a garantir a libertação de seis homens condenados injustamente.



Durante a investigação, o verdadeiro terrorista fez uma "confissão completa" a ele, e que foi apreciado durante um julgamento realizado em fevereiro em Londres. Mas o autor prometeu nunca revelar sua identidade.



Em sua sentença nesta terça-feira, o juiz Mark Lucraft ficou do lado de Mullin, apoiado pelo sindicato de jornalistas britânicos NUJ.



O magistrado considerou que não existe "interesse público superior ao direito à proteção da fonte jornalística" previsto no artigo 10 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.



"O direito de um jornalista de proteger suas fontes é essencial para uma imprensa livre em uma democracia", disse Mullin, de 74 anos, que já havia acusado a polícia de não ter investigado adequadamente.



Se tivessem investigado direito, ele argumentou, "em primeiro lugar, poderiam ter pego os verdadeiros culpados".



Esta sentença é "um marco" para a liberdade de expressão, disse o advogado de Mullin, Louis Charalambous.



"Se uma fonte confidencial não puder confiar na promessa de proteção vitalícia de um jornalista, essas investigações nunca verão a luz do dia", enfatizou.



Para a secretária-geral do NUJ, Michelle Stanistreet, "este caso ameaçava a liberdade de imprensa e representava mais uma tentativa de criminalizar as ações legítimas dos jornalistas".



Injustamente condenados, o chamado grupo "Birmingham Six" ou "seis de Birmingham" passou 17 anos na prisão antes de serem libertos em 1991.



A polícia de West Midlands disse que "investigaria cuidadosamente" essa sentença, mas não respondeu se irá recorrer a apelação.