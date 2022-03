Presidente do Egito se reúne com líderes de Israel e Emirados

O presidente do Egito, Abdel Fattah al Sissi, organizou nesta terça-feira (22) uma reunião com o primeiro-ministro israelense Naftali Bennett e o líder dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, informou a presidência egípcia.



A reunião, que aconteceu em Sharm el-Sheij, uma cidade balnear no Mar Vermelho, se concentrou "especialmente na segurança energética e alimentar" no contexto da guerra na Ucrânia, segundo o porta-voz presidencial Basam Radi.



O Egito, que importa 85% de seu trigo e 73% de seu óleo de girassol da Ucrânia e da Rússia, foi muito afetado pelo aumento sem precedentes dos preços dos cereais e do petróleo após a invasão russa.



Na segunda-feira, a libra egípcia perdeu quase 17% de seu valor, segundo o banco central do país. A reunião foi confirmada pela agência de notícias oficial dos Emirados, a WAM.



O Egito foi o primeiro país árabe a assinar um tratado de paz com Israel em 1979. Os Emirados Árabes Unidos normalizaram suas relações com Israel em 2020.



CROWN HOLDINGS