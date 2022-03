Presidente francês pede calma na Córsega após morte de separatista agredido na prisão

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu "calma e responsabilidade" na Córsega nesta terça-feira (22), após a morte do separatista Yvan Colonna, vítima de agressão na prisão de Arles (sul), onde cumpria pena de prisão perpétua pelo assassinato do prefeito francês Claude Erignac, em 1998.



Colonna morreu na segunda-feira em um hospital de Marselha, onde se encontrava internado em coma depois que um detento, apresentado como jihadista, tentou asfixiá-lo em 2 de março. O ataque causou indignação na ilha e levou aos piores confrontos entre policiais e manifestantes em anos.



Diante desse cenário, Macron pediu hoje que se mantenha a calma na ilha, afirmando que haverá "consequências". O presidente elogiou o "espírito de responsabilidade" dos políticos locais, porque, "neste contexto, o mais importante é que se mantenha a calma", conforme suas declarações à rádio France Bleu.



"Se fará todo possível para esclarecer os fatos que desencadearam esta situação inaceitável", havia dito o porta-voz do governo, Gabriel Attal, pouco antes, à rádio Europe 1.



Nas ruas da ilha, houve comoção pela morte do separatista, um dos presos mais conhecidos da França, após três semanas em coma.



"A Córsega atravessa uma crise identitária e, com Yvan Colonna, encontrou sua encarnação, seu mártir", afirma Dominique, de 60 anos, acrescentando que "temo que, depois do luto, isso exploda".



Na ilha, poucas pessoas aceitam falar, por respeito à família. Marchas foram convocadas nas principais cidades, Ajaccio e Bastia, nesta terça-feira.



A agressão trouxe de volta à mesa uma série de reivindicações dos nacionalistas corsos, como uma maior autonomia política, a entrega de prisioneiros às prisões da ilha, o reconhecimento do povo, ou da língua, corsos.



Para tentar acalmar a situação, o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, esteve na Córsega no último fim de semana e abordou o tema tabu de uma possível "autonomia" da ilha.