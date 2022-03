O rei Harald da Noruega, de 85 anos e com uma saúde delicada, deu positivo para covid-19 nesta terça-feira (22), informou a Casa Real.



"O rei tem sintomas leves e estará de licença medica nos próximos dias", explicou a Casa Real em um comunicado.



Enquanto isso, seu filho, o príncipe Haakon, se encarregará de cumprir com os compromissos do rei.



Harald, que está no trono há mais de 30 anos, sempre se recusou a abdicar, apesar de seus problemas de saúde.